焦点：维权投资者纵身投资能源业 当下已然遍体鳞伤

路透纽约/休斯敦2月19日 - 维权投资者勇敢地投身于动荡的能源业之中，然而在账面遭遇巨大亏损且短期复苏无望之下，他们也为此付出了沉重的代价。

在这些维权投资者当中，Corvex Management、 Elliott Associates 和ValueAct Capital是规模最大、知名度最高的几家投资机构，随着油价下跌，他们的能源持仓价值也大幅下滑，并且依然曝露于油价震荡的风险之下。

维权投资者是一个日渐崛起的投资群体，主要由对冲基金构成，他们购买一些公司的少数股权，然后推动公司进行重大重组。历史上看，这一群体通常会远离那些易受大宗商品动荡影响的股票。相对于大多数投资者，此类基金一般的操作时间较短，从而使其更容易遭受价格剧烈波动的影响。

不过大约从五年前开始，一些维权投资者看到能源业存在投资机会。当时油价处在每桶100美元附近，机会看似大于风险。而当前油价已跌至每桶30美元附近，风险/回报态势已然完全逆转。

对冲基金数据公司Symmetric.io的季度文件分析显示，对能源行业资金曝险最大的13家维权投资者，在2015年合计蒙受92亿美元的未实现账面亏损。相关图表：tmsnrt.rs/1LvQTg4

“这是个周期性行业。大家都知道景气会循环回来，但不是每个人都有时间等得起，”律所Vinson & Elkins的合伙人Kai Liekefett说。“问题在于，维权对冲基金必须要对自己的投资者负责，投资者是否会给他们时间，这是个问题。”

Symmetric.io数据显示，在上述的一年亏损中，包括投资大亨伊坎在七个能源行业投资基金的价值蒸发28亿美元。虽然这对于任何维权投资者来讲都是一笔最大的亏损，但伊坎是把自己的钱拿出来投资，因而只要他愿意，就能够一直抵御住油价下挫的冲击。别人却没有这么奢侈的待遇。

Southeastern资产管理公司偶尔也当一回维权投资者，过去一年，这家公司对能源业的投资规模缩水27亿美元。Southeastern和伊坎均拒绝作评。

虽然那些管理数十亿美元资产的大型维权投资者或许能够撑过能源低迷时期，但小型基金却不得不挣扎求存。例如Orange Capital就已决定关门大吉，这部分要归咎于对加拿大油气钻探业务的曝险。

的确，投资者可以采取对冲操作缓冲股票下跌造成的损失。去年的业绩数字中不包括基金在油价大跌之前锁定的收益。去年初，一些维权投资者认为油市受创提供绝佳买入机会，当时认定原油市场最凶猛的跌势已经过去。

对冲基金的问题在于，即便在2014年6月原油价格开始下滑之后，其中很多基金也并未能预见到油价会有如此长期惨烈的下跌。很多对冲基金的投资者每季度可以有赎回的机会。

“某些投资油气股票的维权投资者可能误判了油气价格下跌的严重性和速度，”瑞士信贷油气部门银行业务全球主管Osmar Abib称。(完)