能源企业财报将暗示谁是这波油市动荡下的幸存者

图为美国俄克拉荷马州Guthrie附近戴文能源生产公司的一处抽油机。 REUTERS/Nick Oxford

路透纽约1月26日 - 原油价格崩盘，对许多美国石油生产商构成威胁，外界预测若全球油市持续低迷，则这些业者恐有倒闭之虞，而当前财报季将成为观察油市尘埃落定、油价回稳时，有哪些业者能够挺过风暴的重要窗口。

能源行业2015年第四季每股盈余(EPS)预计较上年同期大减74%，甚至这么黯淡的观点还是反映当时原油每桶售价还在40美元上方的相对高点。

富国证券近期表示，原油价格目前在每桶30美元附近徘徊，在此价格下，预料多数独立产油商可能难以为继，并点名Midstates Petroleum Co MPO.N及Sanchez Energy Corp (SN.N)等业者，其称油价需要在每桶60美元上方，这些业者才能损益两平。

许多人称油价恐怕要等到2017年才会回升，为了撑过这段时间，相关业者必得要有现金储备、成本优势、及承担高额负债的能力。

**削减成本等待天晴**

根据研究机构KLR Group估算，多数探勘及生产业者目前每开采1美元的石油，就得支出超过1美元，该机构追踪的47家公司中，每1美元成本可以生产1.10美元产品的业者只有四家，中值为1美元成本可生产不到0.7美元的油品。

Federated Investors投资经理Matt Kaufler表示，“投资人正在观察相对探勘及采运成本，以了解哪些业者的运营最具成本优势，能够安度风暴。”

几乎所有能源业者都在减产，能源业第四季营收料已下滑37%。但当营收下滑速度快过产出时，这显然是一危险讯号。

“这可能意味着他们正丧失市场份额，以及受到景气滑坡的影响，”纽约KeyBanc Capital Markets股票研究分析师Robin Shoemaker表示。

那些已经将资金投入可长期开采油井的业者，将有能力削减成本，并可准备好在油价上扬时扩产；但油井使用周期接近尾声比重较高的业者，将必须更早筹集更多资本，这又是一个警讯。

Federated Investors的Kaufler称，“拥有可以低成本长期开采的油井，肯定胜过拥有开采寿命只剩几年的，”Kaufler称。

**债信品质是关键**

为了关注债信品质，分析师将会检视各家公司债务相对于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比。

就连那些某些指标看起来还不错的公司也面临债务问题。举例来说，根据KLR分析师，Halcon Resources(HK.N)每花1美元开采成本就能带来超过1.10美元收入，但其债务几乎是EBITDA的十倍，而信用评等机构标准普尔更是给予“选择性违约”平等，意味着该公司至少有一笔债务违约。

费城Glenmede投资策略主管Jason Pride表示，以当前的油价，探勘及生产行业预料势必出现更多违约和破产。

“油价跌得太大，不可能不发生这种情况。”(完)