塔吉克斯坦欢迎中石油勘探油气资源

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透塔吉克斯坦杜尚别6月5日电---周二签署协议後,中国石油集团(CNPC)可能开始勘探塔吉克斯坦的油气资源,这可能扩大北京在该前苏联国家的影响力.
"塔吉克斯坦愿意与中国石油集团合作,并且准备提供所有必要条件,以令其在我们国土上的工作取得成功."塔吉克斯坦总统Imomali Rakhmon表示.
独立分析师Jamshed Kadyrov表示,中国在金融方面的优势和对自然资源的渴望将挑战俄罗斯在该地区的主导地位,给Rakhmon提供更多同俄罗斯往来时的砝码.
塔吉克斯坦未公布与中国石油集团合作备忘录的细节,只提到Rakhmon欢迎对油气储备的勘探.
"如果俄罗斯和加拿大企业未能成功,那麽开发这些油气储备的权利完全可能转给中国."Kadyrov说.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。