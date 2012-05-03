能源交易商Mercuria进军金属市场 在上海等地开展业务

路透伦敦5月2日电---全球最大的能源和大宗商品交易公司之一--Mercuria Energy Group周四将宣布大举将业务扩张至基本金属,在伦敦和上海开展新的金属交易业务.

Mercuria周三在给路透的声明中表示,两个新的金属交易团队将主要专注铜,铝,锌,镍,锡和铅,在伦敦金属交易所(LME),纽约商业期货交易所(NYMEX)和上海进行交易活动.

"伦敦业务将由Ben Green和Liam Brown带领,他们都曾是高盛大宗商品团队的资深金属交易员,"Mercuria在声明中称.

资深交易和产业消息人士2月对路透表示,Mercuria在向基本金属进军,增加在中国的业务.

声明称,Mercuria上海业务最初将配置最多15名新雇员.两项新的金属业务雇员将从现有的主要市场参与者中招募几名经验丰富的高端人士.

Mercuria首席投资官Paul Chivers对路透表示,有关公司向金属市场扩张的进一步细节稍後将提供.

Mercuria成立於2004年,总部在日内瓦,是全球五大能源交易商之一,每年营业额超过800亿美元.

Mercuria此举正值很多外资银行和交易公司在中国扩展业务之际.

渣打银行(STAN.L),摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)最近都在中国扩张金属业务.

Mercuria声明称,公司"在该区域规模已经很大的能源交易业务"和"坚实的区域和全球交易关系",将会支持其在中国的金属业务.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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