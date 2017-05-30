版本:
中国
债券 | 2017年 5月 30日 星期二 21:41 BJT

美国热股：Ensco以8.39亿美元收购Atwood Oceanics，后者股价大涨近24%

路透5月30日 - 海上钻井公司Ensco Plc称将以约8.39亿美元的价格、全换股的方式收购同业Atwood Oceanics Inc。

Ensco股价周二盘初下跌4.47%。

Atwood Oceanics 股价周二盘初则大涨23.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐