影星赵薇斥资近31亿港元成阿里巴巴影业第二大股东

路透香港1月26日 - 香港联交所资料显示，中国著名女影星赵薇及其丈夫黄有龙于去年底斥资近31亿港元，买入阿里巴巴影业(1060.HK)的9.18%已发行股本，成为公司第二大股东。

联交所的权益披露资料显示，赵薇及黄有龙去年12月20日（周六）在场外按每股平均价1.6港元在场内购入逾19.3亿股阿里巴巴影业股份。

阿里巴巴影业股份于去年12月22日（周一）复牌，公司当天傍晚发出公告，宣布中国知名武打演员李连杰由独立非执行董事调任非执行董事，另委任《英才》杂志社社长宋立新为独立非执行董事。

在复牌前该公司曾停牌近四个月，因阿里巴巴集团(BABA.N)去年初以62.44亿港元认购文化中国扩大后已发行股本的60%，并改名为阿里巴巴影业后，新管理层发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备。其后公司公布，去年上半年净亏损4.43亿港元。

该股今天收低1.26%，报1.57港元，过去一个月累计涨6.7%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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