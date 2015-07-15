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乐享时尚 | 2015年 7月 15日 星期三 14:56 BJT

上海迪士尼将包括六大主题园区及众多亮点

路透7月14日 - 华特迪士尼(DIS.N)称，上海迪士尼主题公园将包括六大主题园区，并提供基于星球大战和漫威系列电影的景点。

迪士尼表示，上海迪士尼的设计目标是吸引中国游客。

今年早些时候，上海迪士尼将开业时间推迟到2016年上半年，原计划为2015年底。

迪士尼周二称，上海迪士尼计划明年春季盛大开业。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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