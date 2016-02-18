完美环球将向环球影业旗下的影片投资2.5亿美元

路透上海2月17日 - 中国完美环球娱乐(002624.SZ)将向好莱坞大型电影制作公司环球影业旗下的影片投资2.5亿美元，加强中国与好莱坞的合作。

完美环球周三发布公告称，将在未来五年里通过旗下完美环球投资对不少于50部环球影业的影片进行投资。

完美环球指出，通过本次对外投资，公司将成为国内第一家直接与好莱坞六大制片公司签订长期合作协议的公司，并在此基础上拓展全球范围内的电影业务。