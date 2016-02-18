完美环球将向环球影业旗下的影片投资2.5亿美元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月17日 - 中国完美环球娱乐(002624.SZ)将向好莱坞大型电影制作公司环球影业旗下的影片投资2.5亿美元，加强中国与好莱坞的合作。
完美环球周三发布公告称，将在未来五年里通过旗下完美环球投资对不少于50部环球影业的影片进行投资。
完美环球指出，通过本次对外投资，公司将成为国内第一家直接与好莱坞六大制片公司签订长期合作协议的公司，并在此基础上拓展全球范围内的电影业务。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)