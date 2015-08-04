影星威尔·史密斯在Facebook上否认离婚报道

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约8月3日 - 在《黑衣人》中出演的影星威尔·史密斯（Will Smith）周一做出不寻常举动，公开否认他和妻子决定离婚的报道。
他的妻子贾达·萍克特·史密斯（Jada Pinkett Smith）也是演员，两人已结婚17年。两人的婚姻多年来一直是小报传言的一个话题。
娱乐新闻网站Radar Online周一报道称，这对夫妇已决定离婚，将在夏季末发布离婚声明。
46岁的威尔·史密斯在他的Facebook页面发布声明称，“通常情况下，我往往不会对愚蠢的行为作出回应（因为这有传染性）。”
“但是，很多人向我表示‘非常同情’，我觉得‘去他的……我也可以愚蠢！’因此，为了不一而再，再而三地重复……贾达和我……不会离婚！！！”
威尔还表示，如果他决定离婚，“我发誓我会自己告诉你们。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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