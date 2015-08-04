影星威尔·史密斯在Facebook上否认离婚报道

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月3日 - 在《黑衣人》中出演的影星威尔·史密斯（Will Smith）周一做出不寻常举动，公开否认他和妻子决定离婚的报道。
他的妻子贾达·萍克特·史密斯（Jada Pinkett Smith）也是演员，两人已结婚17年。两人的婚姻多年来一直是小报传言的一个话题。
娱乐新闻网站Radar Online周一报道称，这对夫妇已决定离婚，将在夏季末发布离婚声明。
46岁的威尔·史密斯在他的Facebook页面发布声明称，“通常情况下，我往往不会对愚蠢的行为作出回应（因为这有传染性）。”
“但是，很多人向我表示‘非常同情’，我觉得‘去他的……我也可以愚蠢！’因此，为了不一而再，再而三地重复……贾达和我……不会离婚！！！”
威尔还表示，如果他决定离婚，“我发誓我会自己告诉你们。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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