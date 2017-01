《权力的游戏》和《副总统》在艾美奖上大出风头

路透洛杉矶9月20日(记者 Jill Serjeant) - 《权力的游戏》(Game Of Thrones)和《副总统》(Veep)在周日的艾美奖颁奖礼中大出风头,分别力压以往的获奖热门《广告狂人》(Mad Men)和《摩登家庭》(Modern Family)。

乔·哈姆(Jon Hamm)则终于凭借AMC(AMC.N)出品的《广告狂人》获得艾美奖剧情类最佳男主角,在场的人起立欢呼。

维奥拉·戴维斯(Viola Davis)凭借在ABC(DIS.N)《逍遥法外》(How To Get Away With Murder)中出演一名辩护律师而成为首位获得艾美奖剧情类最佳女主角的非洲裔美国人。

“有色女人与其他人的唯一不同是机会,”戴维斯说道。“如果没有出色的角色,你是不可能获得艾美奖的。”

这是《权力的游戏》开播五年来首次获得艾美奖剧情类最佳剧集。该剧还斩获了剧情类最佳导演、最佳编剧和最佳男配角等奖项。

杰弗里·塔伯(Jeffrey Tambor)凭借《透明家庭》(Transparent)获得喜剧类最佳男主角。该剧还斩获喜剧类最佳导演奖。

HBO(TWX.N)旗下的《副总统》获得喜剧类最佳剧集。茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯(Julia Louis-Dreyfus)和托尼·海尔(Tony Hale)凭借在《副总统》中的表现分获喜剧类最佳女主角和最佳男配角。该剧还斩获喜剧类最佳编剧奖。(完)