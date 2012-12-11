研究：企业和高校应合作 助毕业生更好融入职场

路透伦敦12月5日电 - 麦肯锡周三发布的报告称，企业应和高校进行更多合作，以缩小职场要求与学生技能间的鸿沟，缓解毕业生就业难问题。

研究发现，仅有不到一半的年轻人和雇主认为应届毕业生为工作做好了准备，这可能是年轻人失业率大幅上升的原因之一。

高等教育机构却认为，他们那里近四分之三的毕业生为工作做好了准备。

“雇主、教育机构和年轻人生活在平行宇宙里。他们对同样的情况有根本不同的认知，”报告称。

麦肯锡对25个国家的教育-就业举措进行了分析，并对巴西、德国、印度、墨西哥、摩洛哥、沙特阿拉伯、土耳其、英国和美国的年轻人、教育机构和雇主进行了调查。

报告根据雇主在招聘过程中的参与程度将雇主分成三个组。

“只有一个组成功招到了需要的人，占总数不足三分之一。”

“这些成功的雇主与其他雇主的区别在于，他们经常与教育机构和年轻人联系，为其提供时间、技能和资金。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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