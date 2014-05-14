发改委称支持符合条件的创业投资企业发行企业债券

路透北京5月14日 -中国国家发展改革委员会周三发文称，支持符合条件的创业投资企业发行企业债券,加快审核专项用于投资小微企业的创业投资企业发债申请。

发改委网站刊登的通知称，支持符合条件的创业投资企业的股东或有限合伙人发行企业债券，用于投资创业投资企业。鼓励新兴产业创投计划参股创业投资企业，进一步加大对战略性新兴产业和高技术产业领域中小企业的投资力度。

支持发展天使投资机构。鼓励符合条件的天使投资机构备案为创业投资企业，享受相应扶持政策。各地可结合实际情况研究制定促进天使投资发展的政策措施，积极发挥其在支持创新创业、扩大就业方面的积极作用。

发改委称，为进一步简政放权，发改委不再承担创业投资企业的具体备案年检工作，将在国家工商行政管理总局注册登记的创业投资企业的备案管理职能，移交至创业投资企业注册所在地省级备案管理部门。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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