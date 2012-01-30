企业设备更新周期加快可能预示经济增长转强

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 美国小企业资本支出计划预示经济增长转强
* 美国今年稍晚的就业情况可能好转
* 美国1月非农就业岗位料增加15万个
路透1月29日电---由於送货卡车日渐老化,电脑故障不断,而且软件(软体)过时,企业最终不得不开始投资於新设备.而随着经济缓慢复苏,力图保持竞争力的企业也被迫再次开始支出.
在经济开始滑坡四年後,美国企业的设备更新周期显现出加速迹象,即便是在小企业中亦然.这可能会为今年的经济增长和就业带来意料之外的推动.
不过一切的前提是,欧元区债务危机没有给全球经济带来进一步的冲击.
希腊及该国银行业尚未就2020年前削减该国债务负担至相当於国内生产总值(GDP)的120%达成协议,而该协议是希腊从国际货币基金组织(IMF)获得救助款,以避免在3月违约的交换条件.
不过单凭资本支出还不足以推动美国经济强劲复苏,进而迅速增加就业,因为消费需求仍受到沉重债务负担所限.
在美国方面,大型企业投入了大笔资金升级厂房和设备,协助提振了经济.美国第四季经济环比年率为增长2.8%.
现在小型企业也加入了提高设备支出的行列,是就业增强的重要前兆.小型企业占美国经济约半数规模,且大量就业机会来自小型企业.
但在12月就业岗位大幅增长後,周五即将公布的美国1月就业报告不太可能显示劳动市场改善.
路透调查的分析师预估显示,美国1月料新增15万个就业岗位,低於上月的增加20万个.部分投资银行亦警告称,目前在8.5%的失业率可能会升高,因经济逐渐稳固的迹象会鼓励更多人重返劳动市场.
High Frequency Economics的首席美国经济分析师Ian Shepherdson表示,随着时间推进,小型企业可能会开始更积极增加雇员.
在上一次景气循环中,小型企业占了整体就业成长约三分之二的比例,当他们打出徵员广告,会是非常强大的就业来源.
Shepherdson表示,从GDP的贡献度来看,小型企业与大型企业创造就业的比例约二比一.
关於小型企业复苏的初步迹象,Shepherdson指出了两项因素:银行的商业和工业放款增加显示信贷取得明显改善,且全美独立企业联盟(NFIB)的资本支出意象指标也在升高.
NFIB在12月公布的报告称,资本支出连续第三个月增长,为三年来首次稳健增长.在未来3-6个月中计划进行资本投资的企业主数量也升至40个月高点.
NFIB政策分析师Holly Wade称,她听到有更多的商业人士谈论增加预算.
"他们的机器和设备已经超负荷,正常情况下早就应当更新,但他们尽可能往後推迟.由於现在销售和营收好转,他们也更乐于把部分收入用於资本支出,"她表示.
"在未来3-6个月,如果资本支出以最近这样的速度增长也丝毫不会让人意外,"她称.
费城联邦储备银行的企业前景调查也显示出类似的模式.未来六个月资本支出计划指数1月由10.8升至22.9.美国商务部发布的12月耐久财(耐用品)报告显示,除国防和飞机之外的耐久财订单增长2.9%.
工业巨头霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)是扩张支出的大公司之一,尽管整体上各企业对未来计划的展望好坏不一.
"我们计划资本支出较上年增长1-1.5亿美元,部分资金投入到设备更新,部分投入到科技中心,"霍尼韦尔财务长在上周发布业绩时表示.
"尽管不能指望资本支出作为经济复苏的动力,但它仍将继续是一个支持因素,"野村证券分析师Ellen Zentner表示.
美国将在周三公布汽车销售数据,该数据预计会受到企业更换旧车的提振,预计1月汽车销售年率维持在1,350万辆.
行业组织美国供应管理协会(ISM)也将在周三公布自己的美国制造业采购经理人指数(PMI),该指数1月预计将自53.9升至54.5.(完)
--编译 徐文焰/王冠中/李春喜;审校 李爽/程琳
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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