朱莉诉请离婚皮特表示很伤心 好莱坞魅力夫妻散伙

路透洛杉矶9月20日 - 好莱坞女星安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)的律师周二表示，朱莉已提出与丈夫布拉德·皮特(Brad Pitt)离婚，标志着好莱坞最具魅力的一对神仙眷侣婚姻终结。朱莉和皮特是从2005年开始成双入对，并在两年前结婚。

“做出这个决定是为了这个家好。她不会发表评论，并要求外界在这种时候给家人留出隐私空间，”律师Robert Offer在声明中称。

这位曾经拿下奥斯卡奖的女演员周一在洛杉矶高等法院诉请离婚，法庭文件显示，离婚是因为夫妻有不可调和的矛盾。朱莉要求获得对他们年龄在八至15岁的六个孩子的完整监护权，皮特有子女探访权，朱莉并未要求获得赡养费。朱莉称他们9月15日已分居。

“我对此很伤心，但最重要的是我们孩子的幸福，”皮特对人物(People)杂志表示。“在这个艰难的时候，我恳请媒体给他们留下他们应得的隐私空间。”(完)