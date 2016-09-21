朱莉诉请离婚皮特表示很伤心 好莱坞魅力夫妻散伙

里约奥运：美国奥委会为谎称遭抢的游泳选手行为道歉
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透洛杉矶9月20日 - 好莱坞女星安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)的律师周二表示，朱莉已提出与丈夫布拉德·皮特(Brad Pitt)离婚，标志着好莱坞最具魅力的一对神仙眷侣婚姻终结。朱莉和皮特是从2005年开始成双入对，并在两年前结婚。
“做出这个决定是为了这个家好。她不会发表评论，并要求外界在这种时候给家人留出隐私空间，”律师Robert Offer在声明中称。
这位曾经拿下奥斯卡奖的女演员周一在洛杉矶高等法院诉请离婚，法庭文件显示，离婚是因为夫妻有不可调和的矛盾。朱莉要求获得对他们年龄在八至15岁的六个孩子的完整监护权，皮特有子女探访权，朱莉并未要求获得赡养费。朱莉称他们9月15日已分居。
“我对此很伤心，但最重要的是我们孩子的幸福，”皮特对人物(People)杂志表示。“在这个艰难的时候，我恳请媒体给他们留下他们应得的隐私空间。”(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。
路透8月17日 - 根据国际奥委会(IOC)转播高管Timo Lumme，IOC预期本届奥运结束之际，从某种程度来说，全球约将有半数人口收看过奥运，因为透过网络播出的收视成长速度快于传统频道。