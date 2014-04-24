贾斯汀·比伯为参拜靖国神社致歉

路透东京4月23日(记者 Elaine Lies) - 加拿大流行歌手贾斯汀·比伯(JustinBieber)周三因参拜靖国神社而致歉。贾斯汀·比伯混乱不堪的私生活让他比以往陷入了更多的麻烦中。

现年20岁的贾斯汀·比伯在他社交网站个人主页贴出了一张参拜东京靖国神社的照片，并写道“谢谢你的护佑”。

这张照片随后被删除，但被他的粉丝在互联网其他地方重新发布，并引来韩国和中国的抨击。

本周大约有150名日本议员参拜了靖国神社，且日本首相安倍送上了祭品。靖国神社的话题在本周尤为敏感。

贾斯汀·比伯随后称，他是误参拜靖国神社的，当时只是看到一座漂亮的神社，然后就要求司机停下来，觉得这“只是一处可以祈祷的地方”。

他在自己的Instagram网站上写道：“对于我冒犯到的各位，我深表歉意。我爱中国，我爱日本。”

中国外交部发言人秦刚表示：“我希望，这个加拿大歌手在参拜靖国神社后，能清楚地了解日本的侵略史，和日本军国主义及其来源。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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