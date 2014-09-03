苹果称名人私密照泄露不怪苹果系统

路透旧金山9月2日（记者 Edwin Chan/Christina Farr） - 苹果 周二试图巩固消费者对其系统安全的信心，称奥斯卡奖得主珍妮佛·劳伦斯（Jennifer Lawrence）等名人私密照在网上泄露，看来是由于黑客攻击了个人iCloud账号。

苹果称名人私密照泄露是由于黑客对存储个人数据的账号进行了针对性攻击，并非直接攻破了苹果的系统。

苹果在声明中说：“我们已经发现，一些名人账号被侵害，是由于黑客对用户名、密码和安全问题进行了非常有针对性的攻击，而这种做法在互联网上太常见了。”

“我们所调查的案例中，没有一例是由于黑客攻破了苹果的任何系统，包括iCloud或Find My iPhone。”

苹果的iCloud服务允许用户存储照片和其他内容，而后用户通过任何苹果设备都可以看到这些内容。

无论此次名人私密照究竟是如何泄露的，此事发生的时机对苹果而言实在是糟得不能再糟了，因为苹果下周就将推出新版iPhone。

此事还凸显手机用户面临的较长期风险，因手机日益成为人们存储敏感的健康、银行和个人数据的重要载体。

安全公司BeyondTrust的麦弗雷特（Marc Maiffret）说：“每项伟大的创新都会带来便利，但同时也会成为坏人的重要机会。”

网络安全专家称，黑客可能是收集了名人的邮箱地址，长期进行钓鱼式攻击，引导用户点击特定链接，由此取得了用户的账号。（完）