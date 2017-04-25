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货币新闻 | 2017年 4月 25日 星期二 13:45 BJT

欧股业绩：诺华制药第一季获利下滑，受爱尔康和Entresto支出拖累

路透苏黎世4月25日 - 瑞士诺华制药周二公布，第一季核心净利下降4%，因用于拉动眼部护理部门爱尔康(Alcon)销售以及用于心衰药Entresto的支出再次打压获利。

诺华制药称，第一季核心净利降至26.9亿美元，高于路透调查分析师预估的26.7亿美元。营收下降1%至115.4亿美元，路透调查预估为116亿美元。

该公司确认了2017年财测，核心营业利润预计大致持平于上年水平，或出现低个位数降幅。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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