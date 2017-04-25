欧股业绩：诺华制药第一季获利下滑，受爱尔康和Entresto支出拖累

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日

--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。