欧股业绩：诺华制药第一季获利下滑，受爱尔康和Entresto支出拖累

标题新闻：俄罗斯经济在萎缩两年后料从2017年开始将增长，今年GDP料增1.3%，明后两年料分别增长1.4%--世行
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路透苏黎世4月25日 - 瑞士诺华制药周二公布，第一季核心净利下降4%，因用于拉动眼部护理部门爱尔康(Alcon)销售以及用于心衰药Entresto的支出再次打压获利。
诺华制药称，第一季核心净利降至26.9亿美元，高于路透调查分析师预估的26.7亿美元。营收下降1%至115.4亿美元，路透调查预估为116亿美元。
该公司确认了2017年财测，核心营业利润预计大致持平于上年水平，或出现低个位数降幅。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。