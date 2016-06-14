上海迪士尼正式开园在即 面临中国本土企业激烈竞争

2016年4月26日，上海迪士尼度假区的迪士尼小镇的游客。 REUTERS/Aly Song

路透上海6月12日（记者 Adam Jourdan） - 耗资55亿美元的上海迪士尼开业临近，迪士尼(DIS.N)却面临挑战。《熊出没》和《喜羊羊与灰太狼》等本土动画片的崛起意味着李一玄（音，Li Yixuan）这样的七岁孩子看米老鼠的时间更少了。

在做作业和上床休息之前，李一玄有15分钟在客厅看动画片的时间，这次他没看迪士尼，因为他喜欢看奥特曼打怪兽。

随着中国主题公园的数量大增，吸引中国儿童并让中国父母花钱以增加迪士尼乐园长期客流将变得更加困难。上海迪士尼乐园将于6月16日开业。

“根据我们的调查，现在孩子们填写喜欢的卡通形象，会写到米老鼠、唐老鸭的很少，基本上是电视中播出什么、他们在生活中能看到什么，他们就会写什么。...?所以像熊出没、猪猪侠、大头儿子这样在电视里比较常见的卡通人物是较受欢迎的，”亚洲最大的年度动漫和游戏展组织者Animation-Comic-Game Group香港总监Song Lei说道。

中国国家新闻出版广电总局禁止国内电视台在黄金时间播放境外动画片。

中国对迪士尼的态度是矛盾的，反映民族主义情绪和中产阶层渴望美国式消费的冲突。

《解放军报》对迪士尼《疯狂动物城》中“看不见的宣传”提出警示。迪士尼首席执行官鲍勃?伊格尔（Bob Iger）获得了国家主席习近平的接见，而迪士尼也获得了特殊的商标保护。

今年仍是迪士尼电影在华票房的标志性一年。Box Office Mojo的数据显示，《疯狂动物城》、《美国队长3》、《奇幻森林》和《星球大战：原力觉醒》进入2016年票房前十，带来超过6.9亿美元票房。这些影片中的角色将出现在上海迪士尼乐园里。

“有人喜欢迪士尼，有人不喜欢，原因是多方面的，”AECOM亚太副总裁、Themed Entertainment Association成员Chris Yoshii说道。他预计中国的主题公园市场将在“不远的将来”超越美国。

但这并不意味着市场都是迪士尼的。

目前中国有2,500多个主题公园处于规划中，包括日本品牌Hello Kitty；云南已经有了一个“小矮人王国”。

将于2019年开业的梦工厂DWA.O投资24亿美元的梦中心和六旗（Six Flags Entertainment）(SIX.N)主题乐园等都是迪士尼的美国竞争对手。

海昌海洋公园控股有限公司(2255.HK)旗下的中国最大海洋公园计划明年开业，王健林的大连万达集团计划到2020年在中国投资15个主题乐园，在海外投资五个主题乐园。

王健林曾表示，“迪士尼不该来内地，好虎架不住群狼。”

迪士尼没有立即对置评请求作出回复。

香港政府的数据显示，香港迪士尼在2008-2011年期间亏损38亿港元（4.9亿美元），从2012年起小幅盈利，去年又再次陷入亏损。迪士尼将试图避免这样的局面重现。

对于在内地的首个主题乐园，迪士尼迎合了本地人的胃口。

上海迪士尼没有其他迪士尼的“美国小镇大街”，取而代之的是“十二朋友园”。迪士尼招募了一名退役的解放军将军指导上海迪士尼的泰山秀，并在开业典礼上首秀了中文版的《狮子王》音乐剧。

但有些事情却没有改变。

奥特曼粉丝李一玄是上海迪士尼试运营期间100多万游客之一，他提出了一个常见的问题--排队时间。

“每一个排队都特别长，一直转弯一直转弯，像转一亿次，”李一玄说道。（完）