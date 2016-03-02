厄尔尼诺现象导致大堡礁部分区域面临永久性损伤--科学家

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透悉尼3月2日（记者 Colin Packham） - 科学家们周三称，如果目前的厄尔尼诺现象不在本月减轻，澳大利亚大堡礁的部分区域可能面临永久性损伤。
他们指出，大堡礁的部分区域正在经历15年来最严重的白化。
蜥蜴岛研究站（Lizard Island Research Station）负责人Anne Hoggett博士对路透称，蜥蜴岛附近的珊瑚出现最广泛的白化，连续的日照导致80%的珊瑚出现白化。
“白化是活珊瑚面对生理压力的明显迹象。如果压力足够大、时间足够长，珊瑚就会死亡，”大堡礁海洋公园管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority）主席Russell Reichelt博士说道。
“目前的情况将完全取决于当地的气象条件，”Reichelt指出。
科学家们表示，如果一些珊瑚区域要幸存下来，大堡礁需要在几周时间内摆脱厄尔尼诺现象。
澳大利亚气象局最新的预估显示厄尔尼诺现象还会持续。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。