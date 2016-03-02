厄尔尼诺现象导致大堡礁的部分区域面临永久性损伤--科学家

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月2日（记者 Colin Packham） - 科学家们周三称，如果目前的厄尔尼诺现象不在本月减轻，澳大利亚大堡礁的部分区域可能面临永久性损伤。
他们指出，大堡礁的部分区域正在经历15年来最严重的白化。
蜥蜴岛研究站（Lizard Island Research Station）负责人Anne Hoggett博士对路透称，蜥蜴岛附近的珊瑚出现最广泛的白化，连续的日照导致80%的珊瑚出现白化。
“白化是活珊瑚面对生理压力的明显迹象。如果压力足够大、时间足够长，珊瑚就会死亡，”大堡礁海洋公园管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority）主席Russell Reichelt博士说道。
“目前的情况将完全取决于当地的气象条件，”Reichelt指出。
科学家们表示，如果一些珊瑚区域要幸存下来，大堡礁需要在几周时间内摆脱厄尔尼诺现象。
澳大利亚气象局最新的预估显示厄尔尼诺现象还会持续。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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