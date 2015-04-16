丰田工程师称电动汽车不适于远距离行驶

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透日本横滨4月16日（记者 Chang-Ran Kim） - 丰田汽车(7203.T)一名高级工程师周四称，电动汽车远距离行驶不切实际，即使技术创新能让电池迅速完成充电。
电动汽车的支持者曾表示，开发快速充电技术是电动汽车的未来之路。但丰田氢燃料电池车Mirai的首席工程师Yoshikazu Tanaka认为，那将一次性消耗大量能源，削弱电动汽车的环保出行能力。
“举例来说，如果充电12分钟供行驶500公里，那可能用掉1,000个房屋所需的电力，”Tanaka对记者们说道。
“这与稳定电网用电的需要完全相悖。”
Tanaka指出：“丰田并不否认电动汽车的优点。但我们认为最佳利用方式为夜晚充电（以避开用电高峰时段），白天供短途使用。”
丰田称，氢燃料电池车最有可能成为传统汽车的零排放替代品，这种车的行驶距离和添加燃料时间与传统汽车相当。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)