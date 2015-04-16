丰田工程师称电动汽车不适于远距离行驶

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本横滨4月16日 - 丰田汽车 一名高级工程师周四称，电动汽车远距离行驶不切实际，即使技术创新能让电池迅速完成充电。

电动汽车的支持者曾表示，开发快速充电技术是电动汽车的未来之路。但丰田氢燃料电池车Mirai的首席工程师Yoshikazu Tanaka认为，那将一次性消耗大量能源，削弱电动汽车的环保出行能力。

“举例来说，如果充电12分钟供行驶500公里，那可能用掉1,000个房屋所需的电力，”Tanaka对记者们说道。

“这与稳定电网用电的需要完全相悖。”

Tanaka指出：“丰田并不否认电动汽车的优点。但我们认为最佳利用方式为夜晚充电（以避开用电高峰时段），白天供短途使用。”