丰田工程师称电动汽车不适于远距离行驶

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本横滨4月16日 - 丰田汽车 一名高级工程师周四称，电动汽车远距离行驶不切实际，即使技术创新能让电池迅速完成充电。
电动汽车的支持者曾表示，开发快速充电技术是电动汽车的未来之路。但丰田氢燃料电池车Mirai的首席工程师Yoshikazu Tanaka认为，那将一次性消耗大量能源，削弱电动汽车的环保出行能力。
“举例来说，如果充电12分钟供行驶500公里，那可能用掉1,000个房屋所需的电力，”Tanaka对记者们说道。
“这与稳定电网用电的需要完全相悖。”
Tanaka指出：“丰田并不否认电动汽车的优点。但我们认为最佳利用方式为夜晚充电（以避开用电高峰时段），白天供短途使用。”
丰田称，氢燃料电池车最有可能成为传统汽车的零排放替代品，这种车的行驶距离和添加燃料时间与传统汽车相当。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。