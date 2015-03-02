中国环保部要求两地方政府严厉处理违法排污的钢铁企业

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海3月2日 - 中国环境保护部要求两个钢铁大市对钢铁行业污染企业采取更严厉措施，以求改善空气质量。
环保部在官方网站上发布的公开信息称，有关负责人约谈了山东省临沂市和河北省承德市政府主要负责人，敦促地方政府、环保部门和企业全面贯彻实施新修订《环境保护法》，严格落实环境保护责任。
“使违法排污的‘有病’企业，‘病灶’无处躲藏，使没有环保治理设施、或环保治理设施不正常运行的‘不健全’企业无法生存，真正让环保法硬起来，”环境保护部华东环境保护督查中心主任高振宁对中央电视台说道。
环保部在2015年1-2月对临沂市开展的专项督查行动中，督查的15家企业中有13家存在环境违法行为，其中焦化、钢铁行业尤为突出。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。