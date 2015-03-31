北京将加大空气重污染日机动车限行措施力度

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透北京3月31日 - 北京市出台新规，加大空气重污染日机动车限行措施力度。这是北京为应对近年来困扰这座城市的雾霾问题采取的最新措施。
卫生官员称，北京是全球污染最严重的城市之一，当地人口肺癌患病率上升。
中国国务院总理李克强本月稍早些时候曾表示将尽一切可能应对环境污染。
北京市环保局周一晚间发布声明称，发布“红色预警”（预测空气重污染将持续3天以上）后，将加大机动车限行措施力度。
发布橙色预警和红色预警后，建筑用车等重型车辆禁止上路行驶。
声明称：“近年来，本市不断加大大气污染防治力度，通过采取压减燃煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等措施，持续改善了首都空气环境质量。”
“但是，目前污染物排放总量仍然超过环境容量，在极端不利气象条件下容易引发空气重污染。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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