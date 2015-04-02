中国将加大力度检查空气质量监测数据 严防造假--新华社

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京4月2日 - 新华社报导称，中国环保部副部长吴晓青宣布，环保部决定用两年时间，开展全国空气质量监测数据专项检查。
吴晓青指出：“有些地方政府为了减轻考核压力、环境质量达标等目的，行政管理部门指使监测站编造、篡改监测数据的情况时有发生，严重损害了政府和环保部门的公信力，对环境监测系统也造成了非常大的伤害。”
“保证监测数据真实可靠是监测工作的底线，要像对待生命一样对待监测数据质量，确保数据真实准确，”吴晓青说道。
吴晓青还表示，国家空气质量监测直管站有助于开展交叉检查。要充分发挥国家空气质量监测直管站的作用，对空气质量监测数据和国家直管站数据严重不符的城市进行严格检查，严防数据造假。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。