中国将发布水污染防治行动计划 加大排污处罚力度

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月1日 - 中国将发布《水污染防治行动计划》（水十条）保护水资源。多年来的高速经济增长导致很多水资源污染严重，无法饮用或灌溉农作物。

官方媒体报道称，该计划料于本月公布，将专项整治造纸、印染、化工等重点行业，加大对排放污水的处理力度。

官方数据显示，中国三分之一的主要河流和60%的地下水被污染；对公众健康和食品安全构成严重威胁。

该计划料于本月获得国务院批准。

“水十条有利于提高地方政府的环境保护意识，改变不作为的行为，中国的水市场要做大蛋糕就要改变地方割据的状态，”民间水处理技术公司北京碧水源科技股份有限公司常务副总裁何愿平指出。