中国将发布水污染防治行动计划 加大排污处罚力度

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月1日 - 中国将发布《水污染防治行动计划》（水十条）保护水资源。多年来的高速经济增长导致很多水资源污染严重，无法饮用或灌溉农作物。
官方媒体报导称，该计划料于本月公布，将专项整治造纸、印染、化工等重点行业，加大对排放污水的处理力度。
官方数据显示，中国三分之一的主要河流和60%的地下水被污染；对公众健康和食品安全构成严重威胁。
该计划料于本月获得国务院批准。
“水十条有利于提高地方政府的环境保护意识，改变不作为的行为，中国的水市场要做大蛋糕就要改变地方割据的状态，”民间水处理技术公司北京碧水源科技股份有限公司常务副总裁何愿平指出。
根据该计划，环保部门将监控主要污染企业的污水排放，目标是2017年前消灭劣五类水。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元