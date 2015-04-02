中国将加大力度检查空气质量监测数据 严防造假--新华社

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月2日 - 新华社报道称，中国环保部副部长吴晓青宣布，环保部决定用两年时间，开展全国空气质量监测数据专项检查。
吴晓青指出：“有些地方政府为了减轻考核压力、环境质量达标等目的，行政管理部门指使监测站编造、篡改监测数据的情况时有发生，严重损害了政府和环保部门的公信力，对环境监测系统也造成了非常大的伤害。”
“保证监测数据真实可靠是监测工作的底线，要像对待生命一样对待监测数据质量，确保数据真实准确，”吴晓青说道。
吴晓青还表示，国家空气质量监测直管站有助于开展交叉检查。要充分发挥国家空气质量监测直管站的作用，对空气质量监测数据和国家直管站数据严重不符的城市进行严格检查，严防数据造假。（完）
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元