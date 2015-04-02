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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 15:01 BJT

中国将加大力度检查空气质量监测数据 严防造假--新华社

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月2日 - 新华社报道称，中国环保部副部长吴晓青宣布，环保部决定用两年时间，开展全国空气质量监测数据专项检查。

吴晓青指出：“有些地方政府为了减轻考核压力、环境质量达标等目的，行政管理部门指使监测站编造、篡改监测数据的情况时有发生，严重损害了政府和环保部门的公信力，对环境监测系统也造成了非常大的伤害。”

“保证监测数据真实可靠是监测工作的底线，要像对待生命一样对待监测数据质量，确保数据真实准确，”吴晓青说道。

吴晓青还表示，国家空气质量监测直管站有助于开展交叉检查。要充分发挥国家空气质量监测直管站的作用，对空气质量监测数据和国家直管站数据严重不符的城市进行严格检查，严防数据造假。（完）

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