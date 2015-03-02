中国环保部要求两地方政府严厉处理违法排污的钢铁企业

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月2日 - 中国环境保护部要求两个钢铁大市对钢铁行业污染企业采取更严厉措施，以求改善空气质量。
环保部在官方网站上发布的公开信息称，有关负责人约谈了山东省临沂市和河北省承德市政府主要负责人，敦促地方政府、环保部门和企业全面贯彻实施新修订《环境保护法》，严格落实环境保护责任。
“使违法排污的‘有病’企业，‘病灶’无处躲藏，使没有环保治理设施、或环保治理设施不正常运行的‘不健全’企业无法生存，真正让环保法硬起来，”环境保护部华东环境保护督查中心主任高振宁对中央电视台说道。
环保部在2015年1-2月对临沂市开展的专项督查行动中，督查的15家企业中有13家存在环境违法行为，其中焦化、钢铁行业尤为突出。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率