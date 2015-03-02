版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 18:21 BJT

中国环保部要求两地方政府严厉处理违法排污的钢铁企业

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海3月2日 - 中国环境保护部要求两个钢铁大市对钢铁行业污染企业采取更严厉措施，以求改善空气质量。

环保部在官方网站上发布的公开信息称，有关负责人约谈了山东省临沂市和河北省承德市政府主要负责人，敦促地方政府、环保部门和企业全面贯彻实施新修订《环境保护法》，严格落实环境保护责任。

“使违法排污的‘有病’企业，‘病灶’无处躲藏，使没有环保治理设施、或环保治理设施不正常运行的‘不健全’企业无法生存，真正让环保法硬起来，”环境保护部华东环境保护督查中心主任高振宁对中央电视台说道。

环保部在2015年1-2月对临沂市开展的专项督查行动中，督查的15家企业中有13家存在环境违法行为，其中焦化、钢铁行业尤为突出。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐