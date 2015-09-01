各国加紧磋商 巴黎会议达成联合国气候公约可能性高过2009年

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国波恩8月31日（记者 Alister Doyle） - 周一来自近200个国家的代表出席《联合国气候变化框架公约》会谈，专家们称各国政府12月达成公约的可能性似乎比2009年时更高，当时的会谈最终以失败收场。

欧盟委员会代表团负责人Elina Bardram对路透称，“我们比2009年哥本哈根会议前的相同时刻更接近达成协议……但还有很多工作要做。”

高级政府官员在前西德首都波恩开始为期五天的会议，希望将83页的草稿缩减。这是11月30日-12月11日在巴黎召开的气候峰会前倒数第二次准备会议。

草稿中包含了众多存在分歧的意见。一些穷国要求在2050年以前终止一切温室气体排放，而石油输出国组织则不希望设定最后期限。

联合国哥本哈根气候大会负责人、现任全球绿色增长研究所（Global Green Growth Institute）负责人德波尔（Yvo de Boer）对路透称，成功的机会比哥本哈根会议前大得多。

他指出，这一次美国和中国都更加参与进来，新的公约主要基于自愿降低温室气体排放，全面控制气候变化的预期降低。（完）