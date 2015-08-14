专家警告称极端天气可能引发更严重“粮食短缺”

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦8月14日（记者 Kate Kelland） - 英国和美国专家周五警告称，随着全球气候和粮食供应体系的改变，强烈风暴、乾旱和热浪等极端天气将令粮食短缺更频繁、更严重。
专家们表示，全球粮食供应面临的压力如此之大，极端天气事件如此快速增加，过去百年一遇的粮食短缺未来可能每30年出现一次。
“出现与天气相关的粮食冲击的可能性正在增加，冲击的规模也在上升，”利兹大学人口生态学教授Tim Benton表示。他提交了这份受英国政府委托编写的报告。
“随着这些事件更加频繁地发生，采取应对措施的必要性也在上升。”
报告还警告称，政府对粮食产量下降作出的本能反应，比如限制某些粮食或作物产品的进出口，可能加剧问题并推高粮食价格。
专家们对全球最重要的粮食作物玉米、大豆、小麦和水稻进行了考察，看乾旱、洪水和风暴可能对它们的产量会产生什么影响。
他们指出，这四种作物的种植多集中在少数国家，比如中国、美国和印度，这些地区的极端天气事件将对全球粮食供应产生最大的影响。
报告建议制定国际应急计划，开发更好的模型方法来准确预测粮食供应下降可能带来的影响，并找到国际贸易“关键点”（pinch points），来努力降低影响。
报告还指出，农业部门应该采取更多行动，适应气候变化，提高对极端天气的耐受度，同时提高生产率以满足日益增长的全球粮食需求。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。