专家警告称极端天气可能引发更严重“粮食短缺”

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月14日（记者 Kate Kelland） - 英国和美国专家周五警告称，随着全球气候和粮食供应体系的改变，强烈风暴、乾旱和热浪等极端天气将令粮食短缺更频繁、更严重。
专家们表示，全球粮食供应面临的压力如此之大，极端天气事件如此快速增加，过去百年一遇的粮食短缺未来可能每30年出现一次。
“出现与天气相关的粮食冲击的可能性正在增加，冲击的规模也在上升，”利兹大学人口生态学教授Tim Benton表示。他提交了这份受英国政府委托编写的报告。
“随着这些事件更加频繁地发生，采取应对措施的必要性也在上升。”
报告还警告称，政府对粮食产量下降作出的本能反应，比如限制某些粮食或作物产品的进出口，可能加剧问题并推高粮食价格。
专家们对全球最重要的粮食作物玉米、大豆、小麦和水稻进行了考察，看乾旱、洪水和风暴可能对它们的产量会产生什么影响。
他们指出，这四种作物的种植多集中在少数国家，比如中国、美国和印度，这些地区的极端天气事件将对全球粮食供应产生最大的影响。
报告建议制定国际应急计划，开发更好的模型方法来准确预测粮食供应下降可能带来的影响，并找到国际贸易“关键点”（pinch points），来努力降低影响。
报告还指出，农业部门应该采取更多行动，适应气候变化，提高对极端天气的耐受度，同时提高生产率以满足日益增长的全球粮食需求。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)