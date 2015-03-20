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气候环境 | 2015年 3月 20日 星期五 18:51 BJT

如果“一切照旧” 未来15年地球将缺水--联合国报告

路透伦敦3月20日（记者 Magdalena Mis） - 联合国周五称，由于城镇化、人口增长和粮食生产、能源与工业用水需求增加，地球未来15年将面临40%的水资源短缺。

《世界水资源发展报告》（World Water Development Report）称，缺水行业间的竞争意味着，更好的管理至关重要，以确保每个人获得所需的水资源。

报告主笔Richard Connor对汤森路透基金会说道，如果“一切照旧”，世界将面临“全球社会经济体系崩溃”的风险。

到2050年，世界三分之二的人口将生活在城市里，水资源需求料增加55%，主要源于发展中国家城镇化进程相关的需求。

城镇化意味着在增速最快的城市地区，更难获得安全的水资源和充分的卫生设施，尽管在城市中这方面往往会好一些。

“自发的城镇化创造出贫民窟，贫民窟的布局导致供水非常困难，”联合国人居署执行主任Joan Clos在内罗毕接受汤森路透基金会电话采访时说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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