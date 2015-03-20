如果“一切照旧” 未来15年地球将缺水--联合国报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦3月20日（记者 Magdalena Mis） - 联合国周五称，由于城镇化、人口增长和粮食生产、能源与工业用水需求增加，地球未来15年将面临40%的水资源短缺。
《世界水资源发展报告》（World Water Development Report）称，缺水行业间的竞争意味着，更好的管理至关重要，以确保每个人获得所需的水资源。
报告主笔Richard Connor对汤森路透基金会说道，如果“一切照旧”，世界将面临“全球社会经济体系崩溃”的风险。
到2050年，世界三分之二的人口将生活在城市里，水资源需求料增加55%，主要源于发展中国家城镇化进程相关的需求。
城镇化意味着在增速最快的城市地区，更难获得安全的水资源和充分的卫生设施，尽管在城市中这方面往往会好一些。
“自发的城镇化创造出贫民窟，贫民窟的布局导致供水非常困难，”联合国人居署执行主任Joan Clos在内罗毕接受汤森路透基金会电话采访时说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。