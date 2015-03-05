雾霾中的呼吸：北京居民之痛

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月4日 - 多年来，刘瑞强一直忍受着北京的雾霾，但女儿出生后他不愿再冒险了。

从事销售工作的他随处带着一个手持污染探测仪。当空气质量达到污染水平时，他的女儿就不能出门。他家有两台不停工作的空气净化机。

刘瑞强说他算不上北京的中产阶级，估计过去几年里花在防污染上的钱超过4万元。

和其他中国人一样，刘瑞强和他的家庭正在为中国数十年来高速经济发展对环境造成的影响付出代价。

美国大使馆的检测数据显示，过去七年里，北京PM2.5的平均浓度是世界卫生组织标准的近五倍。

持续暴露在污染中的后果很严重。绿色和平组织与北京大学的科学家们基于2013年的数据进行研究发现，中国31个城市超过25.7万过早死亡病例与PM2.5有关，PM2.5的杀伤力超过吸烟。

由于相关数据越来越多，人们对北京空气污染的认知度在提升。任何人都可以使用空气质量监控应用获得政府或美国使馆的PM2.5水平数据。

TechSci Research称，未来五年，预计空气净化机销售每年将增长33%。但是这些产品并不便宜，高端空气净化机售价远远高于北京每月3,600元的平均工资水平。

一些外派到北京的人考虑离开。

J. Kim在北京工作了超过10年。他说最近一次在北京工作期间因空气污染染上了鼻炎和哮喘。

2013年1月北京空气污染水平创纪录后，Kim决定离开。他去年将孩子们送回韩国，只要公司为他在韩国找到合适的职位，他就会回去。

Kim说中国人对此无能为力，但外国人可以在这里和其它地方之间做出选择。

公众对环境状况的日益不满促使政府开始严肃对待环境问题。

中国国务院总理李克强2014年公开表示中国将“向污染宣战”；1月1日更严厉的环保法开始实施；新环保部部长陈吉宁上周五走马上任。

但一位专家表示，民众的态度须更加强硬，以确保环保措施不被商业利益压倒。

公众与环境研究中心主任马军称，在中国，需要的是更广泛的社会参与，以及公众对法律实施的监督。

马军表示，目前北京的雾霾状况尚无好转的希望，今后十年内污染问题不太可能解决，这是不现实的。（完）