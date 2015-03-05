雾霾中的呼吸：北京居民之痛

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月4日 - 多年来，刘瑞强一直忍受着北京的雾霾，但女儿出生后他不愿再冒险了。
从事销售工作的他随处带着一个手持污染探测仪。当空气质量达到污染水平时，他的女儿就不能出门。他家有两台不停工作的空气净化机。
刘瑞强说他算不上北京的中产阶级，估计过去几年里花在防污染上的钱超过4万元。
和其他中国人一样，刘瑞强和他的家庭正在为中国数十年来高速经济发展对环境造成的影响付出代价。
美国大使馆的检测数据显示，过去七年里，北京PM2.5的平均浓度是世界卫生组织标准的近五倍。
持续暴露在污染中的后果很严重。绿色和平组织与北京大学的科学家们基于2013年的数据进行研究发现，中国31个城市超过25.7万过早死亡病例与PM2.5有关，PM2.5的杀伤力超过吸烟。
由于相关数据越来越多，人们对北京空气污染的认知度在提升。任何人都可以使用空气质量监控应用获得政府或美国使馆的PM2.5水平数据。
TechSci Research称，未来五年，预计空气净化机销售每年将增长33%。但是这些产品并不便宜，高端空气净化机售价远远高于北京每月3,600元的平均工资水平。
一些外派到北京的人考虑离开。
J. Kim在北京工作了超过10年。他说最近一次在北京工作期间因空气污染染上了鼻炎和哮喘。
2013年1月北京空气污染水平创纪录后，Kim决定离开。他去年将孩子们送回韩国，只要公司为他在韩国找到合适的职位，他就会回去。
Kim说中国人对此无能为力，但外国人可以在这里和其它地方之间做出选择。
公众对环境状况的日益不满促使政府开始严肃对待环境问题。
中国国务院总理李克强2014年公开表示中国将“向污染宣战”；1月1日更严厉的环保法开始实施；新环保部部长陈吉宁上周五走马上任。
但一位专家表示，民众的态度须更加强硬，以确保环保措施不被商业利益压倒。
公众与环境研究中心主任马军称，在中国，需要的是更广泛的社会参与，以及公众对法律实施的监督。
马军表示，目前北京的雾霾状况尚无好转的希望，今后十年内污染问题不太可能解决，这是不现实的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。