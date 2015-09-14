燃烧掉所有化石燃料资源可能融化南极冰川 导致海平面上升--研究

路透奥斯陆9月11日（记者 Alister Doyle） - 一项国际研究周五称，燃烧掉全球所有的化石燃料资源可能导致整个南极冰川融化，海平面在几千年间上升超过50米。

届时格陵兰的冰川也会融化，纽约和上海等城市将被海水淹没，世界版图将会改变，荷兰很多地方、孟加拉和佛罗里达等地将淹没在水下。这将是气候变化的最差结果。

“燃烧掉目前可获得的化石燃料储藏资源将足以融化（南极）冰川，”发表在《Science Advances》杂志上的研究称。南极冰雪储量相当于海平面上升58米。

科学家们指出，即使是来自石油、煤和天然气的目前碳排放量持续60-80年，也会让南极西部的冰川不稳定。这只占化石燃料资源的6-8%。

“我们目前所做的事情可能改变下一个千年地球表面的样子，”研究主笔、德国波茨坦气候影响研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的Ricarda Winkelmann对路透说道。

“如果我们不停止向大气中排放二氧化碳垃圾，目前有10多亿人生活的土地有一天将被海水淹没，”联合作者、美国卡内基研究院的Ken Caldeira在声明中称。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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