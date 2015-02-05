中国更严厉的环保法规让国内钢厂面临更大压力

路透北京2月4日 - 行业高管周三称，今年实施的更严厉的环保法导致中国钢厂面临更高的成本和受惩罚的风险。

中国钢铁工业协会的预估显示，近四分之三的中国钢厂环保不达标，他们面临升级的巨大压力。一些估计显示，环保成本至少上升50%左右。

中国第三大钢厂--沙钢集团下属沙钢国贸的高管沈潜（音）表示，公司停用了一些设备和原料，以防违反环保规定。

沈潜在行业会议上举例称，现在有些高硫原料还不能使用，要等到春节后设备改造完以后才能使用。

沈潜指出，目前每吨钢在环保方面的运营成本约为160元。这将让本就处于持续低价困境的钢铁行业面临进一步压力。

中国钢铁工业协会预计，去年钢厂环保成本约为每吨55元，大型钢厂的成本为该水平的两倍。

中国钢铁工业协会副秘书长李新创在行业会议上指出，环保标准和惩罚更加严厉，按日惩罚，而且严重违反环保法将进入刑事诉讼，企业负责人可能入狱。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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