北京鼓励社会资本投资环保、交通等七大重点领域--新华

路透北京3月26日 - 新华社周四援引北京市发展改革委称，北京推出生态环保、交通设施等七个重点领域鼓励社会投资的示范项目，明确新增PPP（政府和社会资本合作模式）项目要将先行的财政运营补助政策转变为政府购买服务。

据日前出台的《北京市人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》，共推出136个鼓励社会投资的示范项目，以推动北京市重点领域投资建设，增加公共产品和服务的有效供给，涵盖生态环保、交通设施、能源设施、棚户区改造、新型城镇化、社会事业、“高精尖”产业结构等七大重点投资领域。

新华社援引北京市发改委委员杨旭辉介绍，“到2020年北京市地铁运营里程将超过1,000公里。按照规划，未来新建线都将积极采取市场化方式，引入社会资本参与。”

杨旭辉称，实施意见将引导社会资本加大对市政基础设施和公共服务领域的投入力度，鼓励社会资本在推动非首都功能调整疏解上发挥积极作用。

国家发改委此前表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。