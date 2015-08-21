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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 21日 星期五 12:46 BJT

今年7月为有记录以来全球最热月份--NOAA

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）周四称，今年7月是有记录以来全球最热的月份，2015年则是迄今最热的一年。该局在其在线发布的全球气候月报中称，7月许多国家和海洋出现了热浪天气，海洋的温度触及历史高位。路透

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