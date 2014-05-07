六成中国人自认是环保主义者--调查

路透布鲁塞尔5月7日(记者 Anna Nicolaou) -周三出炉的一份报告显示，在中国，有大约64%的人称自己是环保主义者，是欧洲和美国的逾两倍。

荷兰研究机构Motivaction的调查显示，中国的环保主义者对于采取行动治理污染比西方环保主义者更有迫切感。

Motivaction通过网络对20个国家的4.8万名消费者进行了调查。调查发现，中国环保主义者往往比较保守、重视家庭和传统的亚洲价值观，比较相信通过科技来解决问题。

报告称，相形之下，美国和欧洲发展出一种“世界性环保主义”（cosmopolitanenvironmentalism），该运动常常受到思想比较自由、受过高等教育且在政治上比较活跃的团体的支持。

报告称，跨国企业需要了解中国的环保主义者，及如何对其潜力加以利用。

中国是世界上最大的绿色技术投资者，并在推进对该行业的投资。报告称这或会让中国在未来拥有竞争性优势。

中国国务院总理李克强今年3月承诺要治理污染问题。此前中国一份官方报告显示，北京的严重污染使其几乎不适宜人类居住。中国承诺将投资16.5亿美元治理空气污染，并投资3,300亿美元解决水资源短缺问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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