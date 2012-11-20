自然资源能够影响主权债券价值--联合国

路透伦敦11月19日电(记者 Nina Chestney)---联合国环境规划署(UNEP)周一表示，评估主权信用风险时应考虑到各国的自然资源，因其价值能影响主权债券的潜在价值。

各国面临的水、食物、森林和矿产过度使用和稀缺的压力以及气候变化的影响，当前并未纳入现有主权信用评级模型的考虑范围。

UNEP在一份研究中称：“大宗商品市场、粮食价格以及粮食和资源安全变得益发不稳，而受气候变化引发的极端天气和不确定性则又加剧这一状况。”

“评级机构、投资者和政府因而不仅需要更好地意识到这些趋势对各国经济所带来的影响，还要能更好地在主权信用风险评估的框架内评估这些风险的影响。”

世界对自然资源的需求超过自然资源供应能力1.5倍。很多国家发现，他们本国无法提供自然资源，进口价格上涨且对自然资源的竞争激烈。

UNEP表示：“债券并非游离于资源紧缺和环境退化的影响之外。”

“再加上大宗商品价格的日益不稳和人类对自然资源的消耗，这些问题渐渐被认可为能够潜在地影响债券风险状况。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。