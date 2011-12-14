分析：老挝水电项目叫停 对世界水电工程影响微弱

路透吉隆坡12月14日电（记者 Niluksi Koswanage）---横跨湄公河的大坝项目上周被决定搁置，对未来10年世界各地大型水电站项目的不断涌出，将只会产生微弱影响。

水力发电是已被证实可大规模使用的技术，一些国家政府也不愿选用核能等替代性技术。但分析人士指出，上周的叫停决定，或意味着新的水电站项目将引起更多的对最小化环境和社会成本的关注。

老挝上周暂停位於湄公河下游35亿美元的沙耶武里（Xayaburi）大坝项目，以等待对湄公河环境影响的研究结果出炉。湄公河是世界最大的内陆渔业区。

沙耶武里大坝项目设计发电能力为1,260兆瓦，该项目一直备受争议。各国担忧，利用巨型大坝项目发电，不仅具有破坏性，还很过时。从印度到巴西和马来西亚至中国，均出现了抗议之声，他们呼吁停止这种巨大工程。

环境组织WWF大湄公河项目工作人员Marc Goichot称："这一决定（暂停沙耶武里大坝项目）无疑会改变湄公河下游的格局。"

他在老挝首都万象发电邮告诉路透："我们希望，这一决定会影响亚洲其它地区。"

但他补充说，很难确定这一决定是与环保有关，还是出於其他原因。今年9月，缅甸也因环境担忧，暂停了中国牵头的36亿美元密松大坝项目，但他们的决定似乎是其政府有意疏远中国。

反对建大型水电站大坝的国际河流组织（International Rivers）的Aviva Imhof称："（上周的）决定也令这些项目的投资者所面临的风险增大，这无疑会吓跑一些投资者，也会使他们未来投资主要大坝项目时变得更加犹豫不决。"

她说："不幸的是，这一决定不太可能影响亚洲其他地区的在建大坝项目，甚至对湄公河支流的在建项目都无影响。"

世界银行是水电项目的一个重要投资者。该行称，此类项目的社会和环境成本，必须在规划阶段就得到重视并加以解决，若做不到这些，那麽将会产生严重的影响。

随着各国限制煤炭及其他火力发电厂的温室气体排放，加上质疑核电站技术，使得中国及其他能源稀缺国大举进军水电项目。

国际能源署（IEA）称，根据2008年数据，全球水电蕴藏潜能是当前产能的五倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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