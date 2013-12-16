新兴国家电子垃圾量“超英赶美”

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆12月15日 - 联合国一组织周日称，中国及其它新兴经济体倾倒的废旧电子垃圾已经赶超了西方国家，这些电子垃圾包括从电视机到手机的各类废弃电子用品。预计2012年至2017年，新兴国家的电子垃圾量将增长33%。

这是首份按照国家来统计电子垃圾的报告，旨在推进废物循环利用、更安全地处理电子废品中的有毒部件。报告显示了发展中国家经济崛起对世界经济、甚至对环境污染方面的影响。

解决电子垃圾问题组织（StEP）由联合国组织、各国政府、非政府组织及科学家运作，其执行秘书Ruediger Kuehr告诉路透：“电子垃圾问题需要全球范围的关注。”

StEP称，每年全球丢弃的电子垃圾总量将从2012年的4,890万吨上升到2017年的6,540万吨，届时大部分来自发展中国家。

到2017年，每年产生的含有电线或电池的电子垃圾，包括废旧洗衣机、电脑、冰箱、电子玩具及其它电子产品的重量将相当于200个帝国大厦或11座埃及胡夫金字塔的总重量。

一些发达国家的废品输入到发展中国家，后者有许多人在危险工作条件下拆卸这些废品以换取微薄的薪酬。

StEP数据显示，2012年新兴国家、俄罗斯及其它前苏联成员国的电子垃圾已超过了美国、欧盟、日本和澳大利亚的总量。截至2017年，西方国家产生的电子垃圾将增至2,860万吨，而届时其它新兴国家，如印度、巴西和南非的电子垃圾将达3,670万吨。

Kuehr在报告中称：“粗糙的电子垃圾回收方法给环境和健康带来了负面影响，虽然我们已有了这方面的足够信息，但是仍然缺乏综合的数据，因此全方位掌握这一问题十分困难。”（完）