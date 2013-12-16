新兴国家电子垃圾量“超英赶美”

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆12月15日 - 联合国一组织周日称，中国及其它新兴经济体倾倒的废旧电子垃圾已经赶超了西方国家，这些电子垃圾包括从电视机到手机的各类废弃电子用品。预计2012年至2017年，新兴国家的电子垃圾量将增长33%。
这是首份按照国家来统计电子垃圾的报告，旨在推进废物循环利用、更安全地处理电子废品中的有毒部件。报告显示了发展中国家经济崛起对世界经济、甚至对环境污染方面的影响。
解决电子垃圾问题组织（StEP）由联合国组织、各国政府、非政府组织及科学家运作，其执行秘书Ruediger Kuehr告诉路透：“电子垃圾问题需要全球范围的关注。”
StEP称，每年全球丢弃的电子垃圾总量将从2012年的4,890万吨上升到2017年的6,540万吨，届时大部分来自发展中国家。
到2017年，每年产生的含有电线或电池的电子垃圾，包括废旧洗衣机、电脑、冰箱、电子玩具及其它电子产品的重量将相当于200个帝国大厦或11座埃及胡夫金字塔的总重量。
一些发达国家的废品输入到发展中国家，后者有许多人在危险工作条件下拆卸这些废品以换取微薄的薪酬。
StEP数据显示，2012年新兴国家、俄罗斯及其它前苏联成员国的电子垃圾已超过了美国、欧盟、日本和澳大利亚的总量。截至2017年，西方国家产生的电子垃圾将增至2,860万吨，而届时其它新兴国家，如印度、巴西和南非的电子垃圾将达3,670万吨。
Kuehr在报告中称：“粗糙的电子垃圾回收方法给环境和健康带来了负面影响，虽然我们已有了这方面的足够信息，但是仍然缺乏综合的数据，因此全方位掌握这一问题十分困难。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式