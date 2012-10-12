防止濒危物种灭绝需每年投入800亿美元--报告

路透奥斯陆10月11日电（记者 Alister Doyle）---发表在周五版《科学》杂志上的一份报告称，各国政府需要每年投入800亿美元防止濒危动植物灭绝，这是目前支出水平的数倍，不过只相当於去年银行家年终奖的一半。

报告指出，额外的支出对保护作物虫媒授粉和湿地净化水质等自然生态功能至关重要。

“这是对大自然的投资。这些不是账单，它们比我们从大自然获得的好处小得多。”国际鸟盟（BirdLife International）的Stuart Butchart对路透表示，他是报告的作者之一。

报告预计，扩大和管理濒危物种保护地区将花费761亿美元，而避免濒危物种灭绝和增强对濒危物种的保护将需要额外花费34.1-47.6亿美元，这些濒危物种包括大熊猫和一些种类的老虎、青蛙及植物等。

Butchart表示，800亿美元只相当於去年银行家年终奖的一半，一份报告预计去年银行家年终奖共计1,560亿美元，而全球防务支出为1.7万亿美元。

报告称，800亿美元约相当於“生态系统服务”价值的1-4%，这些服务包括昆虫散布种子和分解垃圾等。

报告指出，栖息地遭到破坏导致“生态系统服务”每年都在减少，这估计造成每年2-6.6万亿美元的损失。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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