玛雅文明衰落与气候变化相关---研究

路透华盛顿11月8日电---一项研究显示，古代玛雅文明的衰落与气候变化有关，因长期湿润气候转变为乾旱，导致玛雅文明陷入饥荒、战乱并最终崩溃。这或许有助於揭示气候变化对现代社会的影响。

研究结果周四刊登在《科学》杂志上，多国研究人员利用石笋（溶洞中的矿物质沉积物）中的数据，推算出今日伯利兹（Belize）近2000年的气候记录，并综合了丰富的玛雅文明考古记录。

与当前全球面临的气候变暖问题不同，玛雅时期中美地区的气候变化主要并非由人为因素导致，如温室气体排放等，而是由於剧烈的、波动的自然气候模式。

该研究负责人、宾州州立大学人类学家凯内特（Douglas Kennett）表示，这种气候模式周期长达数百年，为中美地区交替带来极度湿润和干燥的气候。而极度湿润气候孕育了玛雅文明。

他在接受电话采访中表示，湿润气候意味着农业蓬勃扩张以及人口增加，并且能够有效强化各个城邦的王权，因为国王可以将带来繁荣的丰富雨水归功于自己，并以祈求风调雨顺为名进行公开的血祭。

凯内特表示，这种气候模式在公元660年左右转为乾旱，国王的权力以及影响力随之瓦解，随後，各个城邦由於抢夺稀缺资源而陷入混战。

“你能够想象玛雅人是怎样陷入这个境地的，”凯内特表示，“雨水源源不断时，心想事成，但当气候开始变差，国王祭祀求雨却不见效，人们便开始质疑（国王）是否应该掌权。”

玛雅各个城邦的政治动荡爆发于约公元900年，长期乾旱大大削弱了王权。但玛雅城邦的人口水平还继续保持了一个世纪左右，直到公元1000年至1100年间长期严重乾旱後，玛雅人才被迫迁离。

凯内特称，即使在玛雅文明鼎盛时期，人类活动也对他们周围的环境有所影响，主要是通过扩大农耕面积，导致了土壤侵蚀。而在乾旱期，玛雅人则更加密集地从事农耕。在气候由湿润向干燥转型时期，人类活动对环境的负面影响加剧。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。