环保部：去年中国四项污染物减排任务完成

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月24日 - 中国环境保护部部长周生贤表示,经初步核查核算,2012年四项污染物排放总量比上年减少2%以上,完成年度减排任务.
新华社周四援引周生贤的话称,2013年确定的减排任务是与2012年相比,化学需氧量、二氧化硫排放量分别减少2%,氨氮排放量减少2.5%,氮氧化物排放量减少3%.
"要推行主要污染物总量指标预算管理制度,严控污染物新增量.完善部门协同推进减排机制."周生贤称.
2012年环保部将重点减排工程项目和保障措施落实到"六厂(场)一车"(火电厂、钢铁厂、水泥厂、造纸厂、城镇污水处理厂、畜禽养殖场和机动车).目标责任书要求2012年完成的1,276个项目基本建成投运,新增脱硝改造燃煤机组装机容量超过4,000万千瓦.(完)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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