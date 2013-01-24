环保部：去年中国四项污染物减排任务完成

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）

路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。