联合国呼吁所有国家参加明年巴西环境峰会

路透里约热内卢11月23日电（记者 Stuart Grudgings）---联合国官员周三表示，明年将在里约热内卢召开重要环境峰会，所有国家首脑都应与会，就促进全球经济更可持续发展以及减少不平等的具体方式达成共识。

明年6月将召开的联合国峰会被认为是数十年来最重要的环境会议，20年前在里约热内卢召开的"地球峰会"就生物多样性和气候问题达成了具有里程碑意义的协议。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长沙祖康表示，欧洲和其他发达国家发生的金融危机表明，当前的发展道路是不可持续的，这凸显了这次环境峰会的重要性。

"在过去20年里，我们看到经济相对快速增长......同时我们也注意到贫富分化更加严重。同时，我们看到环境恶化或遭到破坏，"他在里约热内卢向记者表示。

"......我们不缺少声明，也不缺少议程和计划。我们最需要的是去兑现和实施各国领导人20年前作出的承诺。"

他表示，希望所有国家的领导人都出席这次会议。另有官员表示，很多领导人要在会议开始前几个月，等会议协议框架更加清晰之後，才会决定是否参会。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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