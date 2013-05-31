联合国委员会称大型企业应发布环境报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透联合国5月30日（记者 Michelle Nichols/Alister Doyle） - 由多国领导人组成的联合国委员会周四建议，大型企业除了公布财报外，还应该报告各自对环境的影响。
该委员会由英国首相卡梅伦、印尼总统苏西洛和利比里亚总统瑟利夫牵头。委员会指出，全球发展的核心应该是放慢气候变化和保护环境。
报告称：“气候变化将决定我们能否实现目标。若不实现环境可持续，我们就不能终止贫困。贫困者深受自然灾害荼毒，他们对海洋、森林和土壤的依赖度非常高。”
苏西洛向联合国秘书长潘基文提交了报告，其中建议以12个目标替代8个千年发展目标。千年发展目标旨在消除贫困和饥饿，于2000年由各国领导人达成共识，将于2015年到期。
该报告长达69页，将作为联合国成员国磋商2015-2030年发展议程的基础。报告中提出，市值1亿美元以上的大型企业除了提交财务报告外，还有义务通报对社会和环境的影响。报告称目前约有四分之一的企业编制环境报告。
报告并称，这样的原则亦应适用于政府。到2030年，各国报告社会和环境状况的做法应成为主流。
去年，英国率先强制要求大型企业发布财报时公布温室气体排放情况，这适用于在伦敦证交所上市的1,800家企业。
该报告完整版本，可访问 www.post2015hlp.org 阅读。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。