联合国委员会称大型企业应发布环境报告

路透联合国5月30日（记者 Michelle Nichols/Alister Doyle） - 由多国领导人组成的联合国委员会周四建议，大型企业除了公布财报外，还应该报告各自对环境的影响。

该委员会由英国首相卡梅伦、印尼总统苏西洛和利比里亚总统瑟利夫牵头。委员会指出，全球发展的核心应该是放慢气候变化和保护环境。

报告称：“气候变化将决定我们能否实现目标。若不实现环境可持续，我们就不能终止贫困。贫困者深受自然灾害荼毒，他们对海洋、森林和土壤的依赖度非常高。”

苏西洛向联合国秘书长潘基文提交了报告，其中建议以12个目标替代8个千年发展目标。千年发展目标旨在消除贫困和饥饿，于2000年由各国领导人达成共识，将于2015年到期。

该报告长达69页，将作为联合国成员国磋商2015-2030年发展议程的基础。报告中提出，市值1亿美元以上的大型企业除了提交财务报告外，还有义务通报对社会和环境的影响。报告称目前约有四分之一的企业编制环境报告。

报告并称，这样的原则亦应适用于政府。到2030年，各国报告社会和环境状况的做法应成为主流。

去年，英国率先强制要求大型企业发布财报时公布温室气体排放情况，这适用于在伦敦证交所上市的1,800家企业。

该报告完整版本，可访问 www.post2015hlp.org 阅读。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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