中美是全球电子垃圾的主要“贡献国” 回收潜力巨大

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透奥斯陆4月19日 （记者 Alister Doyle） - 联合国周日发布的一项研究称，2014年手机、吹风机和冰箱等电子垃圾达到创纪录的水平，其中仅不到六分之一被回收利用。美国与中国“贡献”最大。
联合国大学的这项研究称，2014年全球共丢弃了4,180万吨“电子垃圾”，其中估计仅有650万吨得以回收利用。“电子垃圾”指带有电线或者电池的设备。
“全世界的电子垃圾构成了一个价值巨大的‘城市矿藏’，一个潜力巨大的可回收利用物资库，”联合国副秘书长兼联合国大学校长大卫·马龙（David Malone）说道。
该报告估计称，这些电子垃圾中所含的金属包括金、银、铁和铜，价值约520亿美元。
该报告称，2014年美国丢弃的电子垃圾最多，为710万吨，其次是中国，600万吨，之后是日本、德国和印度。
该报告称，到2018年，全球电子垃圾将会增长逾20%，达到5,000万吨，因电子设备销售增长，而寿命更短。
该报告的作者之一鲁迪格·库尔（Ruediger Kuehr）称，许多人都了解全球的垃圾问题，但却经常将老化的玩具或者手机放在家里的抽屉或者地下室里。“人们不认为把这些东西放在家里是个问题，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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