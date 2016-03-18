泛欧交易所拟买下德意志交易所与伦敦证交所合并中所售资产

路透伦敦/巴黎3月17日 - 知情人士透露，欧洲股票交易所运营商泛欧交易所(ENX.PA)正在考虑通过收购来帮助自身保持竞争力，此前德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)达成300亿美元的合并交易。

如果伦敦证券交易所集团和德意志交易所之间的交易向前推进，则泛欧交易所在欧洲同行中的地位将会变得无足轻重。

据知情人士透露，泛欧交易所因此在想方设法扩大规模。为了满足监管层的反垄断要求，伦敦证交所集团和德意志交易所可能会被迫出售一些妨碍双方合并的资产，而这些资产或许是泛欧交易所购买的目标。

泛欧交易所目前市值约为26亿欧元，在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、伦敦和里斯本都运营着股票交易所。

上述消息人士称，泛欧交易所已经聘请法国巴黎银行和Rothschild作为其下一步行动的顾问。

法国巴黎银行和Rothschild对此不发表评论。

“伦敦证交所集团和德意志交易所决定合并，改变了游戏规则。现在泛欧交易所不排除任何选项，正在研究各种机会，”泛欧交易所一消息人士称。

泛欧交易所对此不予置评，但表示会像之前在全年财报中所说，于5月16日发布对自身战略计划的全面检视报告。(完)